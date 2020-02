In Singen hat am Samstag ein Mann zunächst versucht, einen Jugendlichen am Bahnhof mit einem Messer zu verletzen. Anschließend stach der 46-jährige auf sich selbst ein und erlag seinen Verletzungen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Laut Behörden hatten sich zwei 15-jährige zu dem Mann am Singener Bahnhof auf eine Bank gesetzt. Plötzlich habe der 46-jährige versucht, mit einem Messer auf einen der Jugendlichen einzustechen. Der blieb zwar unverletzt. Der zweite Jugendliche hielt den Angreifer jedoch fest und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann ging laut Polizeiangaben daraufhin zur Bahnsteigkante und stach mehrmals auf sich selbst ein. Wenig später erlag er im Krankenhaus den schweren Stichverletzungen. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon länger wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung war und unter Betreuung stand. Möglicherweise war laut Polizei die Krankheit Grund für die Handlung. Obwohl der angegriffene Jugendliche nach Polizeiangaben dunkelhäutig ist, hätten sich keine Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Motivation zu der Tat ergeben.