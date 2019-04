Schreck zum Saisonstart bei den Bodensee-Schiffsbetrieben: Die "MS Lindau" geriet am Sonntag bei der Fahrt von Immenstaad nach Friedrichshafen in Seenot. Das Schiff musste evakuiert werden.

Laut Wasserschutzpolizei kamen kurz nach 18 Uhr auf einmal Rauch und ein beißender Geruch aus dem Motorraum. Die "MS Lindau" trieb daraufhin manövrierunfähig auf dem Bodensee vor Friedrichshafen.

"MS Schwaben" kommt zu Hilfe

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Die Bodensee-Schiffsbetriebe schickten die "MS Schwaben" - die schleppte die "MS Lindau" schließlich in den Hafen von Friedrichshafen. An Bord waren - wahrscheinlich wegen des schlechten Wetters - nur 18 Menschen. Verletzt wurde niemand.

Technischer Defekt war Ursache

Grund für die Rauchentwicklung war wohl ein technischer Defekt. Eine Dieselleitung war geplatzt, Kraftstoff war auf heiße Motorteile gelangt. Weil einer der Motoren bei dem Zwischenfall Schaden nahm, muss die "MS Lindau" in der Werft repariert werden und fällt nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe voraussichtlich fünf bis sechs Wochen aus.