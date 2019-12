In den Vorarlberger Skigebieten sind am Donnerstag die Rettungskräfte mehrfach alarmiert worden. Im Skigebiet Hochjoch bei Schruns löste ein Skifahrer eine Lawine aus. Der 24-Jährige wurde laut Polizei etwa 80 Meter mitgerissen und bis zu den Oberschenkeln verschüttet. Seine Begleiter gruben ihn unverletzt aus. Ein Bergführer hatte den Vorfall beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Bergretter, Lawinenhundeführer, Alpinpolizei und Notarzthubschrauber rückten aus, mussten aber nicht eingreifen. Anders war das bei mehreren Skiunfällen. Viermal wurde der Rettungshubschrauber gebraucht. In Gargellen brachte er einen Snowboarder mit Bauch- und Brustverletzungen in die Klinik; in Stuben barg er eine 41-Jährige mit dem Tau. In Lech gerieten zwei Brüder in steiles Gelände und hatten Angst abzustürzen. Sie setzten einen Notruf ab und der Hubschrauber rettete sie. Und auch eine Skifahrerin aus Großbritannien wurde aus ihrer Notlage in felsigem Gelände befreit und mit dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht.