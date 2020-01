per Mail teilen

Ein 53 Jahre alter Wanderer ist am Samstag beim Wandern am Kreuzberg in steilem Gelände rund 100 Meter über Geröll und Steine abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Warum er stürzte, ist laut Kantonspolizei St. Gallen noch unklar. Der Wanderer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.