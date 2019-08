per Mail teilen

Im Schlosssee von Salem (Bodenseekreis) ist am Sonntag ein vierjähriger Junge ertrunken. Dort war er zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern. Laut Polizei entfernte er sich am späten Nachmittag unbemerkt in den flach abfallenden Badesee. Vermutlich sei er dort unbemerkt untergegangen. Als die Familie den Vierjährigen bei einer ersten Suche im Uferbereich nicht finden konnte, alarmierte der Vater den Bademeister. Der leitete mit Einsatzkräften der DLRG die Suche im Wasser ein. Fast zeitgleich bemerkte ein Badegast etwa 20 Meter vom Ufer entfernt das Kind unter Wasser. Es wurde reanimiert, starb aber im Krankenhaus.