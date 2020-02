Ein Radiotag in Friedrichshafen

SWR1 Reporter Martin Hattenberger Ein Radiotag in Friedrichshafen

Was macht eigentlich ein Radio-Reporter? Wie kommt er an seine Geschichten und wie lange dauert es, bis ein fertiger Beitrag im Radio läuft? SWR1 Reporter Martin Hattenberger nimmt uns für einen Tag mit hinter die Kulissen des SWR Studios in Friedrichshafen.