Königin Silvia von Schweden besucht heute eine Konstanzer Schule und die Insel Mainau. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der "Mentor International"-Stiftung für Jugendliche.

Als Erstes besucht Königin Silvia die Konstanzer Geschwister-Scholl-Schule. Hier findet eine Art Gipfeltreffen zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung "Mentor International" statt. Es gibt Vorträge und Workshops unter anderem mit dem in Konstanz geborenen Schauspieler Oliver Wnuk. Am Nachmittag spricht Königin Silvia in der Geschwister-Scholl-Schule ein Grußwort. Der Direktor der Schule, Thomas Adam, sieht dem Besuch der Königin gelassen entgegen, auch wenn Nervenkitzel dabei sei. Im SWR-Interview sagte er, dass sein Büro der Königin als Rückzugsraum diene.

Nachmittags zu Besuch auf der Mainau

Auf der Insel Mainau wird Königin Silvia um 15:30 Uhr erwartet. Dort will sie Besucher der Mainau begrüßen und sich am frühen Abend nochmal auf dem roten Teppich zeigen. Danach steht ein Abendessen mit der gräflichen Familie Bernadotte hinter verschlossenen Türen an. Die Mainauer Grafenfamilie Bernadotte ist in direkter Linie mit dem schwedischen Königshaus verwandt. Zum Abendessen wird auch Ministerpräsident WinfriedKretschmann (Grüne) mit Ehefrau Gerlinde erwartet.

Königin Silvia gründete Stiftung vor 25 Jahren

Königin Silvia hatte die Stiftung "Mentor International" 1994 gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation gegründet. Nach dem Motto "Gute Vorbilder schaffen gutes Verhalten" setzt sich die Stiftung für mehr Wohlwollen, Verständnis und stärkende Kommunikation bei Kindern und Jugendlichen ein. Die "Mentor"-Stiftung in Deutschland hat ihren Geschäftssitz auf der Insel Mainau. Die Vorstandsvorsitzende ist Bettina Gräfin Bernadotte.