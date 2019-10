In Riedlingen im Kreis Biberach ist das Trinkwasser mit coliformen Keimen verunreinigt. Laut Landratsamt muss das Wasser aber nicht abgekocht werden. Es sei im Wasser des Hochbehälters Österberg eine niedrige Konzentration an Keimen festgestellt worden, teilte das Landratsamt Biberach mit. Betroffen seien rund 2.000 Haushalte in der Kernstadt Riedlingen sowie in den Teilorten Grüningen, Daugendorf und Pflummern. Ab Freitag werde das Wasser bis auf weiteres gechlort. Die Ursache der Verunreinigung ist noch unklar.