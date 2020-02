Die Geburtstagsfeier einer 14-Jährigen in Riedlingen (Kreis Biberach) ist am Freitag außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, rief eine Spaziergängerin die Polizei an. Sie hatte eine Schlägerei zwischen Jugendlichen beobachtet. Die Beamten trafen auf mehrere Jugendliche, die deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Zwei 16-Jährige hatten durch den übermäßigen Alkoholkonsum einen Streit angefangen und sich geprügelt. Polizeibeamte übergaben alle Jugendlichen an ihre Eltern. Für Spirituosen und Zigaretten hatte ein Heranwachsender gesorgt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Abgabe von Alkohol und Tabak an unter 16-Jährige.