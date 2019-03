In Riedlingen haben sich am Fastnachtsdienstag rund 350 Männer zum traditionellen Froschkuttelessen verabredet. Ministerpräsident Kretschmann gehört seit Jahrzehnten zu den Ehrengästen.

Traditionsgemäß erlebt die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht in Riedlingen im Kreis Biberach am Fasnetsdienstag ihren Höhepunkt. Winfried Kretschmann, der in Riedlingen ein Internat besuchte, nimmt schon seit vielen Jahren an der Brauchtumsveranstaltung teil. Frauen müssen bei dem Festmahl draußen bleiben.

Reine Männerveranstaltung im Saal

Wie immer waren es nur Männer, die sich am Morgen zunächst vor dem Rathaus getroffen haben. Im Gänsemarsch zogen sie durch die Altstadt und machten es sich dann im Rathaussaal gemütlich. Dort sangen sie, hörten sich Geschichten über Missgeschicke und Pannen im zurückliegenden Jahr an und genossen die Froschkutteln.

Am Morgen ist Kretschmann mit den Narren zuerst durch die Altstadt gezogen. SWR Andreas Gottschalk

Frauen der Stadt verschließen die Tür

Während die Männer drinnen aßen und tranken, schlossen die "Weiber" der Stadt, wie sie genannt werden, die Rathaustür ab. Deswegen mussten die Herren wie jedes Jahr das Riedlinger Rathaus über eine Rutsche verlassen - auch der Ministerpräsident. Das Froschkuttelessen gibt es in Riedlingen seit 1829. Gastgeber ist die Narrenzunft Gole.

Froschkutteln sind Innereien von Rindern

Der Name Froschkutteln geht laut Legende darauf zurück, dass sich Riedlingen an der Donau als Storchenstadt versteht und die Leibspeise der Störche Frösche sind. Die Kutteln bestehen allerdings nicht aus Frosch-Innereien, sondern sind eine Mischung aus Rinderpansen, Rinderherz, Rinderleber und Rindernieren.