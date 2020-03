Die Ravensburg Towerstars bedauern die Absage der Eishockeysaison durch die Deutsche Eishockey Liga. "Nach einer holprigen Saison haben wir uns auf die beiden Play-Off-Spiele gefreut", so Towerstars Sprecher Frank Enderle. Dem Club entgehen durch die Absage Einnahmen im hohen fünfstelligen Bereich, so Enderle weiter. Für die Spieler sei die Absage der restlichen Spiele sportlich, aber auch finanziell eine Katastrophe. Wegen des Coronavirus wurde der Rest der Saison am Mittwochabend abgesagt. Die Gesundheit und die Beachtung offizieller Anweisungen und Vorgaben habe oberste Priorität, so der Geschäftsführer der 2. Deutschen Eishockeyliga in einem Statement.