Im sogenannten Bajonettmord-Prozess hat das Landgericht Ravensburg den 34-jährigen Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld sah das Gericht nicht.

Der Mann hatte im Januar in Ravensburg den neuen Freund seiner Ex-Partnerin mit über 20 Bajonettstichen getötet. Eine besondere Schwere der Schuld konnte das Gericht allerdings nicht feststellen. Auf die hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage plädiert. Doch die dafür nötigen Merkmale der niedrigen Beweggründe und der besonderen Grausamkeit ließen sich nicht eindeutig nachweisen, nur das der Heimtücke, sagte der Vorsitzende Richter.

Der Angeklagte habe seinem Opfer das Bajonett völlig unvermittelt erst ins Rückenmark gerammt und dem dadurch bewegungsunfähigen Mann dann mehrere tödliche Stiche versetzt. Die Verteidigung hatte auf eine Haftstrafe plädiert, ohne eine Dauer anzugeben.

Gutachterin sieht volle Schuldfähigkeit

Eine Gutachterin hatte den Angeklagten zuvor am Montag für voll schuldfähig erklärt. Der Mann sei nicht alkoholabhängig, so die Gutachterin, trotz der gut zwei Promille, die der 34-Jährige während der Tat im Blut hatte. Auch eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung schloss die Expertin aus. Dass er sich an nichts erinnern könne, sei unglaubwürdig.

Die Tat selbst hatte der Mann zugegeben. Auslöser des tödlichen Angriffs war vermutlich ein Streit darum, von wem die Frau schwanger war - von ihm oder dem neuen Freund der Frau.

Motiv wahrscheinlich Eifersucht

Nach Aussage des 34-Jährigen war das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin und dem gemeinsamen Sohn schwierig, es habe oft Streit gegeben. Vor allem die Monate vor der Tat schilderte er als ständiges Auf und Ab in der Beziehung. In Tiefphasen habe er Drogen genommen und viel getrunken, die Frau auch geschlagen. Die zog schließlich zu einem anderen Mann, vor dessen Ravensburger Wohnung es nach einem Streit zu den tödlichen Stichen gekommen sein soll.

Ex-Freundin schweigt

Für Aufsehen sorgte im Prozessverlauf, dass die Frau den Angeklagten inzwischen heiraten möchte und deshalb keine Aussage macht. Der 34-Jährige machte Erinnerungslücken geltend. Er sagte im Prozess, er sei zum Zeitpunkt der Tat betrunken gewesen und erst später wieder zu sich gekommen, mit Blut an den Händen.