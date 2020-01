Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben leicht gestiegen. In den Kreisen Ravensburg, Konstanz sowie im Bodenseekreis waren im Dezember rund 12.000 Menschen arbeitslos gemeldet, fast 500 mehr als im November. Die Quote stieg auf 2,7 Prozent. Für die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ist die gestiegene Arbeitslosigkeit jahreszeitlich bedingt. Vor allem Mitarbeiter von Hotels und Gaststätten meldeten sich arbeitslos. Dazu kämen noch Arbeiter vom Bau und anderen Berufen, die wetterbedingt pausieren müssen, so Katja Thönig von der Agentur für Arbeit.