Das Krankenhaus St. Elisabeth in Ravensburg kann derzeit keine Patienten aufnehmen oder in der Notaufnahme behandeln. Das Krankenhaus ist weder telefonisch noch über das Internet erreichbar. Grund ist der Ausfall der IT-Systeme, teilte die Polizei Konstanz mit. Das Elisabethenkrankenhaus habe sich an die Polizei gewandet, damit diese die Information weitergebe. Patienten werden gebeten, sich an die Krankenhäuser der OSK in Bad Waldsee oder Wangen im Allgäu zu wenden. Weitere Kliniken befinden sich in Weingarten (Krankenhaus 14 Nothelfer), Friedrichshafen und Tettnang.