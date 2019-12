Die Ravensburg Towerstars haben ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr am Donnerstagabend mit 7 zu 1 gegen die Lausitzer Füchse klar gewonnen. Das Team steht damit auf Rang vier in der zweiten Eishockeybundesliga. Doch für’s Verschnaufen bleibt den Ravensburgern zwischen den Jahren keine Zeit. Bis zum neuen Jahr haben sie noch zwei weitere Auswärtsspiele. Am Samstag etwa gegen die Bayreuth Tigers.