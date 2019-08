In Rapperswil im Kanton St.Gallen soll ein 36-jähriger Schweizer am Sonntag seine eigene Mutter erstochen haben. Wie die Polizei berichtet, wird der Mann verdächtigt, die 57-jährige an einer Bahnhofunterführung mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Danach flüchtete er, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Der Beschuldigte sei polizeibekannt, aber nicht wegen Gewaltdelikten, heißt es in der Polizeimitteilung.