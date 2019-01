Im Stadtmuseum Radolfzell eröffnet heute die Sonderausstellung „Wirtschaftswunder. 50er & 60er Jahre - bewegte Jahre in Radolfzell“. Gezeigt wird, wie die Menschen in Radolfzell in der Nachkriegszeit noch unter Not und Hunger litten, dann aber Teil einer modernen Konsumgesellschaft wurden. Wie sich der wirtschaftliche Aufschwung in Radolfzell vollzog, wird an Unternehmerpersönlichkeiten wie Werner Messmer und Erich Pfeiffer gezeigt. Der eine hatte Erfolg mit Zulieferteilen für die Autoindustrie, der andere mit Zerstäuberpumpen etwa für Nasensprays.