Spezialkräfte der Polizei haben am Montag in Radolfzell (Kreis Konstanz) eine 53-jährige Frau festgenommen, die sich in ihrer Wohnung verschanzt hatte. Die Frau hatte zuvor im Treppenhaus mit einem Messer hantiert und befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie wurde zur Untersuchung in eine Fachklinik gebracht.