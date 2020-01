Beim Neujahrsempfang der Stadt Radolfzell im Landkreis Konstanz hat Oberbürgermeister Martin Staab am Sonntag die Bürger dazu aufgerufen, im neuen Jahrzehnt gemeinsam den Aufbruch in eine "Klimademokratie" zu wagen. Das Thema Klimaschutz werde das "epochale Thema der 2020er-Jahre", sagte Staab in seiner Rede im fast vollbesetzten Saal des Milchwerks. Er verwies auf diverse Klimaschutzmaßnahmen, die Radolfzell in den Bereichen Natur, Bauen, Energie und Mobilität bereits auf den Weg gebracht habe, wie etwa das 10.000-Bäume-Aktionsprogramm, die für 2020 geplante Bürgersolaranlage in den Reichenauer Wiesen oder die Senkung der Buspreise für höhere ÖPNV-Nutzung. Darüber hinaus müsse die Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans 2030 die richtigen Wegmarken für den Klimaschutz setzen. Bauen im Zeichen des Klimawandels - zum Beispiel mit moderner Wärmepumpentechnik, Baustoffrecycling oder Solardachziegeln - war auch Thema des Gastbeitrags des Architekten Thomas Stark von der HTWG Konstanz. Er lobte unter anderen das geplante "Blurado Radolfzell" - laut Stadt Deutschlands erstes Gewerbegebiet mit ausschließlich erneuerbaren Energien.