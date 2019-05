Zehntausende Besucher werden erwartet, tausende Reiter und Musikkapellen. In Weingarten findet am Freitag wieder der traditionelle Blutritt statt. Die größte Reiterprozession Europas können Sie am Freitag hier im Livestream verfolgen.

Noch ist die Heilig-Blut-Reliquie im Altar unter der Kuppel der Weingartener Basilika verschlossen. In dem goldenen und mit Edelsteinen besetzten Gefäß sollen sich - der Legende nach - Blutstropfen Jesu Christi befinden, die mit Erde vermischt wurden.

SWR-Livestream vom Blutritt in Weingarten

Am Freitag ist es dann wieder so weit. Die Reliquie wird dem Heilig-Blut-Reiter übergeben, der ihr zu Ehren durch die Stadt reitet. Beim traditionellen Blutritt am Tag nach Christi Himmelfahrt folgen ihm etwa 2.500 weitere Reiter und Musikkapellen. Der SWR wird die Prozession filmen und auf dieser Internetseite und über den Facebook-Account "Landesschau Baden-Württemberg" live streamen. Es ist die größte Reiterprozession Europas, die über zehn Kilometer am Rathaus und an Ehrentribünen vorbei hinaus in die Landschaft rund um Weingarten führt.

Am Blutritt dürfen nur Männer teilnehmen

Traditionell dürfen ausschließlich Männer am Blutritt teilnehmen. Nur die Teilnahme für Ministrantinnen ist mittlerweile erlaubt. Zum Blutritt in Weingarten werden zehntausende Besucher erwartet. Gläubige und Wallfahrer stehen am Straßenrand und lassen sich segnen.