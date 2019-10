Eine mutmaßliche Islamistin aus Konstanz steht ab heute in Düsseldorf vor Gericht. Die 21-jährige Sarah O. hatte sich laut Anklage dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen.

2013 hatte sich die damals 15-jährige Schülerin des Humboldt-Gymnasiums in Konstanz dazu entschlossen, nach Syrien zu gehen, davon geht die Bundesanwaltschaft aus. Den Ermittlungen zufolge heiratete sie einen IS-Kämpfer, mit dem sie drei Kinder bekam. Sie wurde in Syrien an der Waffe ausgebildet und schob für den sogenannten Islamischen Staat Wach- und Polizeidienste. Außerdem versuchte sie, neue Mitglieder für die islamistische Terrororganisation zu rekrutieren.

Sklavenhalterin und Mutter

Die Anklage am Oberlandesgericht Düsseldorf wirft ihr neben der Mitgliedschaft im sogenannten Islamischen Staat auch Menschenhandel und Freiheitsberaubung vor. Sie soll zwei jesidische Frauen und ein jesidisches Mädchen in ihrem Haus als Sklavinnen gehalten haben. Die Jesidinnen mussten sich um das Haus und die Kinder von Sarah O. und ihrem Mann kümmern. Die Vorbesitzer des Hauses waren vorher vertrieben oder getötet worden.

"Durch die Sklavenhaltung wollte die Angeschuldigte aber auch die Ziele des 'Islamischen Staates' durchsetzen, indem die jesidische Bevölkerung gewaltsam zur Aufgabe ihres bisherigen Glaubens sowie zum Anschluss an den Islam gezwungen werden sollte." Anklageschrift der Bundesanwaltschaft

Flucht in die Türkei

Als sich der IS Anfang 2018 aus dem Gebiet zurückzog, soll Sarah O. in die Türkei geflohen sein. Dort wurde sie im September 2018 festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Am Düsseldorfer Flughafen wurde sie direkt bei ihrer Ankunft verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat sie sich bisher laut Gericht nicht geäußert.

Schwiegereltern von Sarah O. mitangeklagt

Neben Sarah O. sind auch ihre Schwiegereltern angeklagt. Die deutschen Staatsbürger sollen ihren Sohn und dessen Bruder unterstützt haben, was ihnen den Vorwurf der Terrorhelferschaft eingebracht hat. Die Mutter soll Zielfernrohre und Magazine für Pistolen und Kalaschnikows an ihre Adresse liefern lassen und den Söhnen nach Syrien gebracht haben. Dem Vater wird vorgeworfen, diese Rechnungen bezahlt zu haben.

Für den Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Mitte November erwartet.