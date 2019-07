per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Oldtimer bei Pfullendorf im Kreis Sigmaringen ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen, darunter zwei Kleinkinder, wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Der 67-jährige Fahrer des historischen Wagens soll aus bisher ungeklärten Gründen zwischen Denkingen und Pfullendorf in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei krachte er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend.

Ein Toter, fünf Schwerverletzte

Der Fahrer des Oldtimers sei durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei. Seine 59-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Insassen des anderen Autos, ein 35-jähriger Mann und zwei Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren wurden schwer verletzt, die Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.