per Mail teilen

Die Marienplatzgarage sollte nächsten Monat eröffnet werden. Nun soll es November werden. Die zentrale Tiefgarage der Stadt ist seit zweieinhalb Jahren wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Die Nachricht, dass die lang erwartete Wiedereröffnung der Tiefgarage in Ravensburg sich verschiebt, gab es schon öfter. Jetzt erneut: Nicht im Oktober, sondern erst im November sollen zunächst auf zwei Parkdecks wieder Autos parken können.

Grund sind Sicherheitsbedenken

Der Grund für die Verzögerung: Das Bauordnungsamt hatte Sicherheitsbedenken angemeldet, wegen Schweißarbeiten in den noch nicht fertigen Etagen. Der Chef der Stadtwerke in Ravensburg geht jetzt davon aus, dass Mitte November geöffnet wird. Einen genauen Termin will er aber nicht nennen. Die Marienplatzgarage musste wegen Deckenschäden durch Streusalz saniert werden. Sie ist deshalb seit zweieinhalb Jahren geschlossen.