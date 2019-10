Die Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen wird am Sonntag, 3. November, feierlich zur Basilika erhoben. Bereits am morgigen Sonntagabend wird das über der Eingangstür neu angebrachte päpstliche Wappen enthüllt, das die Kirche als Basilika ausweist. Die Vollversammlung der deutschen Bischofskonferenz hatte auf Antrag der Ochsenhausener Kirchengemeinde schon 2014 zugestimmt, die Barockkirche zur Basilika zu erheben. In diesem Jahr gab der Papst sein Einverständnis. Basilika ist ein Ehrentitel für Kirchen, die bedeutsame geistliche Zentren sind. Die Basilika in Weingarten erhielt den Titel schon 1956. In Deutschland gibt es etwa 80 Basiliken, weltweit 1.600.