Wintersport ist derzeit in der Region nur in den höher gelegenen Skigebieten möglich. Liftanlagen und Bergbahnen sind beispielsweise in Oberstdorf, am Arlberg, im Montafon und Bregenzerwald sowie im schweizerischen Wildhaus-Toggenburg in Betrieb. Im württembergischen Allgäu wie in Isny sind dagegen keine Lifte in Betrieb, auch die Loipen sind geschlossen.