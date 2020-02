Nach Absagen von vielen prominenten Grünen - wie Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Ex-Bundeschef Cem Özdemir und Tübingens OB Boris Palmer - hat die Grünen-Findungskommission am 16. Februar in Veronika Kienzle (Grüne) schließlich ihre Kandidatin gefunden. Sie war von 1997 bis 1999 Stadträtin von Stuttgart, arbeitete als Flüchtlingskoordinatorin und Jugendschöffin, ist seit 2004 ehrenamtliche Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte und arbeitet als Referentin im Staatsministerium.

Pressestelle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Stuttgart / Copyright: die arge lola Stuttgart

