150 Feuerwehrleute haben am Samstag an einer Großübung in Nonnenhorn im Kreis Lindau teilgenommen. Die Feuerwehrmänner und -frauen übten mit Masken und Schutzanzügen den Austritt eines Gefahrstoffs in einer Wohnsiedlung und was sie machen müssen, wenn dieser gefährliche Stoff durch die Kanalisation in den Bodensee gelangt. Während der Übung war ein Wohngebiet abgesperrt.