per Mail teilen

Fünf Jahre nach Eröffnung ihres ersten Museums Art & Cars (MAC) haben die Unternehmer Gabriele Unbehaun-Maier und Hermann Maier in ihrer Heimatstadt Singen ein zweites Museum gebaut.

Schon von außen sehenswert

Auch im MAC 2 werden Oldtimer in Dialog mit moderner Kunst gebracht. Bereits die Architektur des Hauses am Fuße des Hohentwiels ist spektakulär: Das Gebäude soll einen Fels symbolisieren, ein Bruchstück aus dem direkt dahinter ansteigenden Hohentwiel. Der Eingang des Museums ist mit Gold ausgestaltet und erinnert an einen Tempel.

Wie es im Inneren weitergeht und wieviel Leidenschaft das Stifterehepaar in dem Museum verwirklicht hat, zeigt das Video.

Dauer 1:59 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Millionenstiftung macht Auto-Museum möglich Singen (Kreis Konstanz) hat dank der Stiftung eines schwerreichen Ehepaars ein neues Museum. Das "MAC Museum Art & Cars" präsentiert Autos und Kunst. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

Zum Artikel mit Bildergalerie:

Fünf Jahre nach dem ersten Museum Art & Cars (MAC) öffnet in Singen jetzt MAC 2. Schon das Gebäude am Fuß des Hohentwiels ist ungewöhnlich.