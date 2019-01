Ein Plus von 2.000 Fahrgästen hat die Öchslebahn-Betriebsgesellschaft in Warthausen (Kreis Biberach) verzeichnet. Vor allem die Sonderaktionen in der historischen Bahn waren beliebt.

Alle Sonderaktionen waren ausgebucht, so Andreas Albinger, Geschäftsführer der Öchslebahn-Betriebsgesellschaft. Neu war zum Beispiel der Indianertag, bei dem Gäste und Bahnpersonal verkleidet mitfuhren. Diese besondere Fahrt in der Öchslebahn soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Insgesamt haben mehr als 46.000 Fahrgäste in diesem Jahr das Angebot genutzt, mit der Öchsle-Museumsbahn den Kreis Biberach zu erkunden. Nach Angaben der Öchslebahn-Betriebsgesellschaft waren das 2.000 Gäste mehr als im vergangenen Jahr. Mit diesen Zahlen ist der Betreiber zufrieden. Die Öchlse-Museumsbahn ist die einzig noch erhaltene Schmalspurbahn des früheren Königreichs Württemberg. Die Fahrt mit der historischen Dampflok führt 19 Kilometer weit von Warthausen nach Ochsenhausen. Sie macht Halt an mehreren denkmalgeschützten Bahnhöfen im Kreis Biberach.