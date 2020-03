In Konstanz hat ein Werbeaufdruck auf einem städtischen Bus für Irritation gesorgt. Geworben wurde für einen lokalen Waffenhändler. Die Stadtwerke zogen den Bus aus dem Verkehr.

Die Werbung auf dem Bus der Stadtwerke, dem sogenannten "Roten Arnold", zeigt eine ältere Frau mit einem Gewehr im Anschlag. Dazu der Slogan: "Frei zum Selbstschutz, Pfefferspray, Elektroschocker, Gas-Signal-Waffen". Die Linke Liste Konstanz kritisierte die Werbung scharf.

Linke Liste: "Nicht hinnehmbar"

Ein Aufruf, sich zu bewaffnen, sei nach dem Mord an neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau nicht hinnehmbar, hieß es in einem Schreiben an die Stadtwerke, das dem SWR vorliegt. Zahlreiche Bürger hätten sich irritiert über die Werbung gezeigt. Die Stadtwerke wollen die Anzeige nun so schnell wie möglich von dem Bus entfernen, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR.

Allerdings sei die Stadt nicht selbst zuständig für die Werbeaufdrucke und würde die Inhalte nicht prüfen, Das übernehme eine externe Firma. Mit der werde man nun besprechen, wie und ob die Richtlinien für Werbung auf Stadtbussen geändert werden müssen.