Weber Automotive

Weber Automotive war ein klassisches Familienunternehmen und ist einer der vielen Automobilzulieferer in der Bodenseeregion. Weber Automotive macht hauptsächlich Motorenblöcke und Zylinderköpfe für Mercedes, BMW und Audi. Für das Unternehmen arbeiten international 1.500 Mitarbeiter. Am Standort in Markdorf sind es 500. Mehrheitsgesellschafter ist seit 2016 der französische Investor Ardian. Für die Familie Weber hält Albert Weber mit seinen zwei Söhnen Christian und Daniel die Anteile am Unternehmen.