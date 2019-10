per Mail teilen

Ein Mann aus der Bodenseeregion zahlt 4.000 Euro wegen Volksverhetzung und Störung der Totenruhe in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Er war 2018 mit einer AfD-Besuchergruppe dort.

Der Einspruch, den der 69-Jährige gegen den Strafbefehl eingelegt hatte, sei zurückgenommen worden, teilte das zuständige Amtsgericht in Oranienburg mit. Die Geldstrafe sei damit rechtskräftig, einen Prozess werde es nun nicht mehr geben.

Vorladung doch ordnungsgemäß zugestellt

Der Prozessauftakt gegen den 69-Jährigen war in der vergangenen Woche geplatzt, weil der Angeklagte und sein Verteidiger nicht erschienen waren. Das Amtsgericht ging davon aus, dass die Vorladung des 69-Jährigen nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei. Mittlerweile steht fest, dass sie zwar zugestellt wurde, das Gericht aber keine Zustellungsbestätigung erhielt.

Holocaust geleugnet

Der 69-Jährige war im Juli 2018 mit einer Besuchergruppe auf Einladung von AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel aus Überlingen in Sachsenhausen. Dabei hatte er die Existenz von Gaskammern unter dem NS-Regime angezweifelt und gesagt, so etwas habe es im Zweiten Weltkrieg nur in den USA gegeben. Die Führung durch die Gedenkstätte wurde abgebrochen.