Nach dem Fund eines Suppenhuhns mit auffälliger Füllung im Garten eines Kindergartens in Markdorf steht jetzt fest: Es handelte sich um Hackfleisch mit Rattengift.

Das Huhn war laut Polizei Ende November im Außenspielbereich einer Kindertagesstätte gefunden worden. Nach einer Untersuchung beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Freiburg steht jetzt endgültig fest, dass die Füllung aus Hackfleisch und Rattengift bestand.

Außerdem wurden an dem Huhn laut Polizei Spuren von Wildtierfraß festgestellt. Der Vogel könnte also für ein anderes Tier als Giftköder ausgelegt worden sein. Ein Wildtier könnte ihn dann verschleppt haben.

Kita-Garten wieder freigegeben

Bislang ist noch nicht bekannt, wo das so präparierte Huhn ursprünglich ausgelegt worden war. Zur Vorsicht war der Spielplatz der betroffenen Kindertagesstätte seit dem Fund gesperrt und ist seit Mittwoch wieder freigegeben. Der Boden an der Fundstelle wurde in der Zwischenzeit ausgetauscht.

Für die Kinder in der Kita bestand laut Stadt Markdorf keine Gefahr. Die Erzieherinnen in der Einrichtung suchten den Garten jeden Morgen auf Veränderungen ab, so der Hauptamtsleiter der Stadt gegenüber dem SWR. Am Tag des Fundes konnte der Garten deswegen gesperrt werden, bevor Kinder zum Spielen nach draußen kamen.