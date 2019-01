Nach dem Brand mehrerer Autos in einem Parkhaus in Friedrichshafen werden die dort geparkten Autos ausgefahren. Der mutmaßliche 29-jährige Brandstifter sitzt weiter in U-Haft.

Dauer 00:28 min Besitzer holen ihre Autos aus dem Parkhaus Nach dem Brand in einem Parkhaus in Friedrichshafen werden die dort geparkten Fahrzeuge ausgefahren. Auch SWR-Reporter Thomas Wagner darf sein Auto abholen.

Gut die Hälfte der 90 Autos, die im ausgebrannten "Parkhaus am See" geparkt waren, sind bereits aus der Tiefgarage ausgefahren. Die meisten der Fahrzeuge waren zwar rußbedeckt, gleichwohl aber fahrbereit und ohne größere Schäden. Die restlichen Autos können die Besitzer abholen, wenn Fachleute vor Ort sind.

Fragen nach Schadensausgleich noch offen

Zum Schadensausgleich für die Autobesitzer macht der Parkhaus-Betreiber "Stadtwerk am See" noch keine Angaben. Grundsätzlich werden Brandschäden an Autos von der Teilkasko-Versicherung abgedeckt. Haben Betroffene mit größeren Schäden an ihren Autos keine Teilkasko-Versicherung, könnten sie auf den Kosten sitzen bleiben. Das erklärte ein Jurist gegenüber dem SWR. Denn der Parkhausbetreiber sei in diesem Fall nicht schadensersatzpflichtig, sondern der Verursacher des Feuers.

Dauer 05:00 min Wer entschädigt die Autobesitzer? Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Friedrichshafen sind am Wochenende sechs Autos total verkohlt, manche beschädigt. Doch wer kommt für die Schäden an den Fahrzeugen auf? SWR-Redakteurin Rebecca Lüer spricht darüber mit Reporter Thomas Wagner.

In dem Friedrichshafener Fall müsste also der Brandstifter für den Schaden aufkommen, wenn er verurteilt wird. Allerdings könnte der Gesamtschaden in die Millionen gehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Verdächtiger hat gestanden

Der mutmaßliche Brandstifter wurde noch während der Lösch- und Bergungsarbeiten festgenommen. Eine Zeugin gab den ausschlaggebenden Hinweis. Inzwischen hat der Mann gestanden, die Brände in Friedrichshafen gelegt zu haben. Nach Angaben des Polizeisprechers Markus Sauter handelte der Brandstifter spontan und willkürlich. Das Motiv sei unklar. Der 29-Jährige soll während der Tat betrunken gewesen sein.

Großbrand in Tiefgarage und Geschäft

Zunächst soll der Verdächtige am frühen Sonntagmorgen in der Tiefgarage "Parkhaus am See" mehrere Autos angezündet zu haben. Dann soll er ein weiteres Feuer in einem Geschäft ganz in der Nähe gelegt haben. Der Laden im Erdgeschoss wurde komplett zerstört, acht Menschen mussten aus dem Wohngebäude in Sicherheit gebracht werden. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Tiefgarage ist bis auf Weiteres gesperrt.