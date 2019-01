Wer entschädigt die Autobesitzer?

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Friedrichshafen sind am Wochenende sechs Autos total verkohlt, manche beschädigt. Doch wer kommt für die Schäden an den Fahrzeugen auf? SWR-Redakteurin Rebecca Lüer spricht darüber mit Reporter Thomas Wagner.