Der Affenberg in Salem hat eine neue „Alterspräsidentin“: Cindy ist mit ihren 31,5 Jahren der älteste Affe, der je auf dem Affenberg gelebt hat.

Cindy ist im Frühjahr 1988 geboren, gehört zur größten Gruppe auf dem Affenberg und genießt dort besondere Aufmerksamkeit, heißt es in einer Mitteilung des Affenbergs. In der Regel halte sie sich am Eingangsbereich des Freigeheges auf und lasse sich geduldig fotografieren. Auch freue sie sich über das eine oder andere Popcorn aus Besucherhand.

Affen werden im Park älter als in freier Wildbahn

Cindy mache einen stabilen und sehr entspannten Eindruck, berichtet Roland Hilgartner, Leiter des Affenbergs. Für ihr Alter sei sie körperlich noch gut in Form und in der Gruppe habe sie noch viele soziale Kontakte. Vielleicht knacke sie sogar die 32 Jahre. Grundsätzlich würden Affen auf dem Affenberg älter als in freier Wildbahn, so Hilgartner. Das liege unter anderem daran, dass die Berberaffen dort keine Feinde hätten. Insgesamt leben rund 200 Berberaffen im Park in Salem.