Ein Mann hat in der Innenstadt von Ravensburg am Freitagnachmittag drei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Nach der Tat stellte OB Rapp den Angreifer - er war gerade in der Nähe.

Nach der Messerattacke mit drei Schwerverletzten in Ravensburg hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Die Polizei nahm unmittelbar nach der Tat in der Ravensburger Innenstadt einen 19-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan fest. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Ermittler nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit nicht aus. Sein Motiv ist jedoch nach wie vor unklar. Kriminaltechniker der Polizisten sichern den Tatort auf dem Marienplatz picture-alliance / dpa Felix Kästle Angriff auf belebtem Platz Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Täter zunächst auf zwei Passanten an einer Bushaltestelle auf dem Marienplatz eingestochen haben und anschließend 50 Meter entfernt auf ein weiteres Opfer. Bei den Opfern handelt es sich um zwei 19 und 20 Jahre alte Asylbewerber aus Syrien und einen 52-jährigen Deutschen. Der 19-jährige Mann hat seine Opfer auf dem Marienplatz in Ravensburg angegriffen, wo es aufgrund des Wetters sehr belebt war. Eines der Opfer wurde laut Polizeiangaben etwa 50 Meter entfernt von den anderen gefunden. Lucha ruft zu Zusammenhalt auf Der baden-württembergische Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) hat am Samstag die Bürger zum Zusammenhalt aufgerufen. "Wir lassen uns nicht von Menschen auseinander dividieren, die diese furchtbare Tat nun für politische Zwecke missbrauchen und Hass und Häme über all jene ausschütten, die für Zusammenhalt in dieser Stadt standen und stehen", sagte Lucha, der in Ravensburg lebt. "Er soll das Messer auf den Boden legen" Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) hatte den Angreifer nach eigenen Angaben persönlich gestellt. "Ich war zufällig in der Nähe", sagte Rapp. Weil Zeugen "völlig aufgelöst" zu ihm gerannt seien, sei er zum Tatort gegangen. Dauer 00:28 min Messerangriff auf Passanten In Ravensburg hat es am Freitagnachmittag eine Messerattacke auf dem Marienplatz gegeben. Ein Mann hat drei Menschen schwer verletzt. "Dann stand plötzlich der Täter direkt vor mir mit dem blutüberströmten Messer", erzählte der 46-Jährige. "Ich habe dann gesagt, er soll das Messer auf den Boden legen." Das habe der Mann nach kurzer Überlegung getan. Danach habe ihn die Polizei festgenommen. Erst danach sei ihm dann "das Zäpfle runter gegangen, wie man auf gut Schwäbisch sagt", so Rapp. "Währenddessen habe ich nicht viel nachgedacht." Die Polizei hat den Tatort auf dem Marienplatz in Ravensburg abgesperrt picture-alliance / dpa Tatort wurde weiträumig abgesperrt Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hatte den Tatort am frühen Abend großräumig abgesperrt und Zeugen vernommen.