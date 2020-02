"Tierarzt verlor im tiefen Schlamm seinen Stiefel"

Eigentlich sollten Tierschützer aus Bad Waldsee am Samstag nur auf einen Hof in Mengen im Kreis Sigmaringen kommen, um zu beraten, ob und wie sie im Rahmen einer geplanten Zwangsräumung einige Katzen in Obhut nehmen könnten. Was sie dann vor Ort sahen, machte sie fassungslos. Pferde, Schweine, Schafe, Emus, Gänse, Hunde, Katzen und weitere Tiere - in großen Teilen völlig verwahrlost. Tierschützer Horst Kallenbeck:

ABMOD: Gegen die bisherige 54-jährige Tierhalterin wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren sowie ein Tierhalteverbot eingeleitet. Laut der Tierschützer wurde auch gegen den Hofbesitzer ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Viele Menschen haben sich laut der Tierschützer mittlerweile gemeldet, die Tiere von dem Hof in Obhut nehmen wollen. Doch wie es mit den Tieren weitergeht, diese Entscheidung liegt beim Veterinäramt.