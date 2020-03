Carl Spitzweg ist der große Meister des Biedermeier. Seine Werke zeigen Kleinbürgerlichkeit und beschauliche Idylle - aber nur auf den ersten Blick. Es gibt auch eine politische und sozialkritische Lesart von Spitzwegs Kunst.

Mit der Ausstellung will das junge Schweizer Kuratoren-Duo Andrea Lutz und David Schmidhauser den populären Münchner Künstler im Kunstmuseum Winterthur in ein neues Licht rücken. Dazu versammelt die große Überblicksschau zahlreiche seiner Meisterwerke, die zu den bedeutendsten Ikonen deutscher Malerei zählen.

Vermeintlich heile Welt des Kleinbürgertums

Ach, wie friedlich und beschaulich es bei Carl Spitzweg doch zugeht: Heimat, Gartenarbeit, Müßiggang. Eine Welt, in der scheinbar alles in Ordnung ist. Carl Spitzweg, der große Meister des Biedermeier, der sich im 19. Jahrhundert von Kriegen und Revolutionen seiner Zeit nicht davon abbringen lässt, eine vermeintlich heile Welt des Kleinbürgertums zu malen.

Nicht nur Biedermeier: Kunst Museum Winterthur zeigt sozialkritischen Carl Spitzweg

Dafür stand Carl Spitzweg jahrzehntelang - auch in der Forschung. Doch seine Werke verlangen einen zweiten Blick. Genau damit wollen auch die Ausstellungsmacher im Kunst Museum Winterthur auf den Künstler schauen, erklärt Kurator David Schmidhauser:

"Natürlich ist Spitzweg ein Biedermeier-Maler in dem Sinne, dass er beschauliche, kleine, nette, hübsche Szenen malt. Er verkörpert den Biedermeier wahrscheinlich wie kein Zweiter. Aber dass Biedermeier sehr viel mehr sein kann als das Idyllische, das wollen wir hier zeigen." David Schmidhauser, Kurator

Weltfremde männliche Einzelgänger



Bemerkenswert sind zum Beispiel die vielen männlichen Einzelgänger, die Spitzweg in Szene setzt: den Kaktusfreund, den Schreiber. Sie alle geben sich vertieft einer Sache hin und sind dabei in gewisser Weise auch weltfremd.

Der "Bücherwurm" sammelt Wissen, hat aber keinen Durchblick

Kuratorin Sandra Lutz erläutert das vor dem Bildnis "Bücherwurm": "Es zeigt einen alten Mann, der in seiner barocken Bibliothek steht. Er deckt sich komplett mit Wissen ein. Ein Buch jeweils zwischen den Knien, unterm Arm, in der anderen Hand, vor den Augen. Er häuft sich Wissen an, aber was sich in der Realität und im Leben so abspielt, da hat er gar nicht mehr den Durchblick. Keinen Durchblick in einer politisch aufgewühlten Zeit und schon gar keinen Ausblick."

Männliche Einzelgänger bei Carl Spitzweg: Der Bücherwurm, um 1850, Öl auf Leinwand, 49.4 x 26.9 cm (links), Der Kaktusfreund, vor 1858, Öl auf Leinwand, 54.2 x 32.4 cm (rechts). Foto: Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Maler ohne Ausblick auf den Horizont

Viele der Charaktertypen zeigt Spitzweg in fensterlosen Räumen. Selbst der "Maler im Freien" hat bei Spitzweg keinen Ausblick auf einen Horizont. Er ist umschlossen von Bäumen. Sein Schulmeister, im Dreiteiler mit Stock, versucht wackelig über einen kleinen Steg zu balancieren, der über einen Fluss führt. Schon ein Bächlein wird zu einem Risiko für ihn. Das ist, was Spitzweg hier vorführt auf der ersten Ebene. Man kann es aber auch als einen anderen Akt auf dem Drahtseil lesen. Er bewegt sich auf einer Brücke – zwischen was bewegt er sich? Zwischen was muss er balancieren? Welche Gegenpole sind auszumachen?

Hochbegabter Autodidakt

Spitzweg entschied sich erst nach seinem Studium der Pharmazie an der Uni München, Maler zu werden. Da war er 25 Jahre alt. Ein Teil der Ausstellung widmet sich allein Spitzwegs Malweise. Studien und Skizzen zeigen, wie sich der Autodidakt hochbegabt, mit viel Disziplin auf den Weg macht:

Er kennt die Alten Meister, er studiert sie, kopiert sie, er kennt aber auch die neuesten künstlerischen Entwicklungen, gerade in Frankreich die École de Barbizon, die er in Paris sieht. Er tauscht sich auch aus mit seinen Malerkollegen in München und dort eben nicht mit den Akademikern, die den alten Prinzipien treu sind, sondern den progressiven Kräften.

Junges Kuratoren-Duo gelingt neuer Blick auf Spitzweg

Es lohnt sich sehr, mit dem Ausstellungskonzept des jungen Schweizer Kuratoren-Duos Andrea Lutz und David Schmidhauser in Spitzwegs Beschaulichkeit Progressivität und Gesellschaftskritik zu entdecken. Dafür gibt es kurze Saaltexte. Am besten aber nimmt man an einer Führung teil. Biedermeier - im Kunstmuseum Winterthur in neues Licht gerückt.

Carl Spitzweg: Ausstellung vom 29.2. - 2.8.2020 im "Kunst Museum" Winterthur