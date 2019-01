per Mail teilen

Die Bürger in Markdorf im Bodenseekreis stimmen morgen darüber ab, ob die Stadtverwaltung in das historische Bischofschloss einziehen darf. Rund 11.000 Markdorfer sind stimmberechtigt. Die Stadtverwaltung will das Bischofschloss für rund 18 Millionen Euro sanieren und dann mit dem Rathaus dort einziehen. Gegner halten das Projekt für überteuert.