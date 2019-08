Lediglich vier Tage wollte ein deutscher Wanderzirkus in Lustenau in Vorarlberg bleiben. Stattdessen sitzt er mittlerweile seit mehreren Wochen in dem Ort fest. Grund für den unfreiwillig langen Aufenthalt ist eine ansteckende Viruserkrankung. Sie wurde bei einem Privatpferd in Lustenau festgestellt, sagte der Bürgermeister dem SWR. Die Wiese, auf der der Zirkus derzeit seine Zelte aufgebaut hat, befindet sich mitten in der Seuchensperrzone. Noch bis mindestens Ende September wird der Zirkus in Lustenau bleiben müssen - dann erst endet die Seuchensperrfrist.