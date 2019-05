Tausende Reiter in Frack und Zylinder ziehen heute durch Weingarten. Sie feiern den Blutfreitag zu Ehren einer Reliquie, die das Blut Christi enthalten soll. Der SWR ist live dabei.

Traditioneller Blutritt in Weingarten Hochfest in Weingarten. Tausende Reiter in Frack und Zylinder begleitet von mehr als hundert Musikkapellen ziehen durch die Stadt. Seit Jahrhunderten feiert Weingarten den Blutfreitag zu Ehren einer Reliquie, die das Blut Christi enthalten soll.

Die Heilig-Blut-Reliquie gehört dem Kloster Weingarten seit dem Jahr 1094. Es war ein Geschenk der welfischen Herzogin Judith von Flandern. Dabei soll es sich um das Blut Christi handeln, das mit Erde vermischt wurde.

Wallfahrer pilgern zum Blutritt nach Weingarten

Als würdigen Ort für die Reliquie wurde in der Barockzeit die Basilika als Kloster- und Wallfahrtskirche in Weingarten erbaut. Noch heute verehren viele Gläubige in Weingarten und Wallfahrer das heilige Blut mit dem traditionellen Blutritt am Tag nach Christi Himmelfahrt.

Größte Reiterprozession Europas

Dabei reitet der Heilig-Blut-Reiter in einer Prozession mit der Reliquie durch die Stadt. Ihm folgen tausende andere Reiter und Musikkapellen. Der Blutritt gilt als die größte Reiterprozession Europas. Traditionell dürfen ausschließlich Männer daran teilnehmen. Nur die Teilnahme für Ministrantinnen ist mittlerweile erlaubt.