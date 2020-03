per Mail teilen

Nach der Tötung ihrer neunjährigen Tochter muss eine psychisch kranke Mutter aus Lindau für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Kempten verurteilte die 50 Jahre alte Frau heute wegen Mordes an dem Kind. Aufgrund ihrer Krankheit war die Frau allerdings nur eingeschränkt schuldfähig. Die Angeklagte hatte zugegeben, 2016 ihre Tochter in Lindau erstickt zu haben, um sich dann selbst zu töten. Der Suizidversuch misslang aber. Vor zwei Jahren war sie in Kempten wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil auf.