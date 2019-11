Der Machtkampf um die Führung der Bundes-CDU wird offenbar auch aus Baden-Württemberg weiter befeuert. Die Junge Union hat Ex-Fraktionschef Friedrich Merz als Redner zu ihrem Landestag eingeladen.

Namhafte Kritiker von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer versammeln sich am Wochenende beim Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Reden halten unter anderem der Ex-Fraktionschef der Bundes-CDU Friedrich Merz am Samstagnachmittag, und Tilman Kuban, der Bundeschef der Jungen Union, am Sonntagmittag. Beide Auftritte werden angesichts innerparteilicher Machtkämpfe und anhaltender Personaldebatten in der Bundes-CDU mit Spannung erwartet.

Merz hat in Oberschwaben viele Unterstützer

Für Merz ist der Auftritt in Bad Waldsee eine Art Heimspiel. Denn in Oberschwaben hatte er im Kampf um den CDU-Vorsitz vor einem Jahr viel Unterstützung erfahren, unterlag aber letztlich Kramp-Karrenbauer. Auch die Junge Union Baden-Württemberg, die Merz nach Oberschwaben eingeladen hat, unterstützt ihn.

Philipp Bürkle, Chef der Jungen Union in Baden-Württemberg, verspricht sich durch den Auftritt von Merz viel Stimmung in der Durlesbachhalle. In Zeiten von schlechten Wahlergebnissen und rückläufigen Umfragewerten brauche die CDU Figuren wie Merz mehr denn je, so Bürkle.

Rede kurz vor dem CDU-Bundesparteitag

Der Auftritt von Merz in Oberschwaben findet knapp eine Woche vor dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig statt. Aktuell gibt es in der CDU Diskussionen, das Verfahren um die Spitzenkandidatur zu verändern. Die Junge Union fordert einen Mitgliederentscheid in der Frage der Kanzlerkandidatur, was als Affront gegen Kramp-Karrenbauer verstanden wurde. Damit könnten auch für Merz die Chancen steigen, Kanzlerkandidat zu werden. Die Frage, ob er selbst kandidieren wolle, stehe nicht an, aber er fühle sich ermutigt, sagte Merz vor kurzem.

Weitere CDU-Spitzenpolitiker dabei

Auch Reden des CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl und der Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Kultusministerin Susanne Eisenmann, stehen in Bad Waldsee auf dem Programm. Eisenmann hatte erst am Donnerstag die Amtsführung von Kramp-Karrenbauer als Parteichefin kritisiert.