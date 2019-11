per Mail teilen

Jazzmusik prägt in den kommenden zweieinhalb Wochen die Stadt Ravensburg. Dort hat das Landesjazzfestival begonnen. Zum Auftakt am Mittwochabend spielte die Band Jazzkantine.

Organisiert und ausgetragen wird das Festival vom Verein Jazztime Ravensburg, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Schon vor drei Jahren begann der Verein mit den Vorbereitungen für sein Geburtstagsfest, früh wurden international renommierte Künstler für das Festival verpflichtet. Darunter sind Rebekka Bakken aus Norwegen, der mittlerweile 75-jährige Billy Cobham und die Tanzformation Kibbutz aus Israel.

Jazz an unterschiedlichen Spielorten

Insgesamt beteiligen sich 32 Bands an dem Festival in Ravensburg, sie treten an 17 verschiedenen Spielstätten auf. Der organisatorische Aufwand sei enorm, sagt Gerhard Reuther, Vorsitzender des Vereins Jazztime. Er rechnet mit 10.000 Konzertbesuchern, der Vorverkauf laufe hervorragend.

Rahmenprogramm mit Jazz-Workshops

Neben den Konzerten gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Kunstausstellungen zum Thema Jazz sowie Workshops an der Ravensburger Musikschule. Ravensburg ist nach 2003 zum zweiten Mal Austragungsort des Festivals, passend zum 25-jährigen Bestehen des Vereins Jazztime.