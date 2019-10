Überlingen und Tettnang bekommen ihre alten Autokennzeichen wieder. Das hat der Kreistag beschlossen. Bei den Zulassungsstellen wollten viele Autofahrer gleich ihr Wunschkennzeichen sichern.

Voraussichtlich ab 2020 können Autofahrer in Überlingen wieder ein Kennzeichen mit ÜB beantragen, die Tettnanger dürfen mit TT auf dem Nummernschild fahren. Doch so lange wollten viele wohl nicht warten. Bereits am Tag nach dem Beschluss habe es rund 50 Anrufe und Mails an die Zulassungsstellen gegeben, so ein Sprecher des Bodenseekreises. Viele Bürger wollten sich offenbar schnell ihr neues altes Wunschkennzeichen sichern. Dabei ist das laut Kreissprecher noch gar nicht möglich. Das Landratsamt rechnet damit, dass die Ortskennungen ÜB und TT erst ab kommendem Jahr wieder geprägt werden können. Dann werde es einen Stichtag für Online-Reservierungen geben, über den rechtzeitig vorab informiert werde.

Im vierten Anlauf klappt's

Schon drei Mal (2012, 2014 und 2018) hatte der Kreistag des Bodenseekreises darüber abgestimmt, jetzt beim vierten Mal hat es geklappt. Von den 52 anwesenden Kreisräten stimmten nur 14 dagegen, der Rest dafür. Der Antrag wurde also mit großer Mehrheit angenommen.

"Große Freude für viele Bürger"

1972 waren die alten Kennzeichen TT für Tettnang und ÜB für Überlingen abgeschafft worden. Nun sehe man keine stichhaltigen Argumente mehr, sich der Wiedereinführung zu widersetzen, heißt es beispielsweise von der SPD. Zudem könne man mit der Wiedereinführung viele Bürgerinnen und Bürger sehr glücklich machen, so die Freien Wähler.