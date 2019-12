Die HSG Konstanz hat in der 2. Handball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg verzeichnet: Sie schlug am Samstag das Tabellenschlusslicht, die HSG Krefeld, mit 28:12. Jetzt könne man mit viel Rückenwind in die nächsten beiden Spiele im Kampf um den Klassenerhalt gehen, so ein Sprecher. Gegner sind Dresden und Hüttenberg. Die HSG Konstanz ist derzeit Drittletzter der Tabelle.