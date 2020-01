In Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) ist in der Nacht die Globusmanufaktur Columbus am Bahnhof komplett niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Acht Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wie es zu dem Feuer gekommen war, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dauer 0:37 min Globusmanufaktur in Krauchenwies brennt nieder In der Nacht zum Freitag ist in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) bei einem Brand in einer Globusmanufaktur ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Erst vor zwei Wochen hatten auf dem Gelände 35 Paletten gebrannt. In diesem Fall ermittelt die Polizei gegen einen 41-jährigen Mann. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, ist noch unklar. Columbus ist nach eigenen Angaben eine der ältesten Globusmanufakturen der Welt.