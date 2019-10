Der kommunale Klinikverbund "Medizin Campus Bodensee" hat für seine angestrebte Neuausrichtung Rückendeckung aus Friedrichshafen erhalten. Der Gemeinderat, Hauptgesellschafter der Klinikum Friedrichshafen GmbH, beschloss am Mittwochabend einstimmig, dass die Stadt die Pläne des Klinikverbundes unterstützt. Vom unwirtschaftlichsten Standort des Verbundes, dem Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten, könnte den Überlegungen zufolge lediglich ein Facharztzentrum übrigbleiben. Am Standort Tettnang sprechen sich die Klinikverbund-Verantwortlichen für eine Spezialisierung im Bereich der Chirurgie aus. Das Krankenhaus Friedrichshafen hingegen soll laut der neuen Strategie massiv gestärkt werden und auch eine zentrale Notaufnahme bekommen. Millionenverluste, Fachkräftemangel und sinkende stationäre Patientenzahlen zwingen zu den drastischen Umstrukturierungen. Den über 2.000 Mitarbeitern wurde eine Jobgarantie innerhalb des Klinikverbunds zugesichert. Der Gemeinderat Friedrichshafen bewilligte zudem eine knapp elf Millionen Euro schwere Finanzspritze für den defizitären "Medizin Campus Bodensee". mehr...