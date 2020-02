SWR zu Besuch in Meßkircher Schule

Was sind Fake News? Wie entstehen sie? Und wie kann man sie erkennen? Diese Fragen waren Thema beim Medien-Workshop am Martin Heidegger Gymnasium in Meßkirch. Und die Schüler konnten Fragen stellen zum journalistischen Alltag im SWR-Studio Friedrichshafen.